Украина подписала соглашение о безвизе с островным государством

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Четверг, 28 ноября 2019, 00:35

Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.

Источник: facebook посольства Украины в США

Дословно: "Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур".

Детали: Соответствующий документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островам состоялась в посольстве Украины в США.

Напомним: 

  • Граждане Украины могут попасть без виз в 126 стран мира.

Темы: безвиз


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