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Іран затримав групу шпигунів ЦРУ

Четвер, 28 листопада 2019, 01:32

Спецслужби Ірану повідомили, що затримали вісім осіб, які співпрацювали з американським Центральним розвідувальним управлінням.

Джерело: іранська державна агенція IRNA

Деталі: За даними спецслужб, затримані збирали інформацію та складали звіти про протести в країні, позиціонуючи себе журналістами.

Нагадаємо: 

  • Протести в Ірані почалися 15 листопада після того, як уряд оголосив про підвищення цін на бензин і нормування продажів.
  • З 17 листопада в Ірані почали блокувати доступ в інтернет. 
  • США закликали Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану.
  • Щонайменше 1000 демонстрантів було заарештовано і понад 100 людей вбито під час зіткнень з силами безпеки.

Теми: мітингиІран
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