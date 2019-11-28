Іран затримав групу шпигунів ЦРУ

Спецслужби Ірану повідомили, що затримали вісім осіб, які співпрацювали з американським Центральним розвідувальним управлінням.

Джерело: іранська державна агенція IRNA

Деталі: За даними спецслужб, затримані збирали інформацію та складали звіти про протести в країні, позиціонуючи себе журналістами.

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