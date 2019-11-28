Іран затримав групу шпигунів ЦРУ
Четвер, 28 листопада 2019, 01:32
Спецслужби Ірану повідомили, що затримали вісім осіб, які співпрацювали з американським Центральним розвідувальним управлінням.
Джерело: іранська державна агенція IRNA
Деталі: За даними спецслужб, затримані збирали інформацію та складали звіти про протести в країні, позиціонуючи себе журналістами.
Нагадаємо:
- Протести в Ірані почалися 15 листопада після того, як уряд оголосив про підвищення цін на бензин і нормування продажів.
- З 17 листопада в Ірані почали блокувати доступ в інтернет.
- США закликали Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану.
- Щонайменше 1000 демонстрантів було заарештовано і понад 100 людей вбито під час зіткнень з силами безпеки.