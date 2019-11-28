Иран задержал группу шпионов ЦРУ

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Четверг, 28 ноября 2019, 02:32

Спецслужбы Ирана сообщили, что задержали восемь человек, которые сотрудничали с американским Центральным разведывательным управлением.

Источник: иранское государственное агентство IRNA

Детали: По данным спецслужб, задержанные собирали информацию и составляли отчеты о протестах в стране, позиционируя себя журналистами.

Напомним:

  • Протесты в Иране начались 15 ноября после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж.
  • С 17 ноября в Иране начали блокировать доступ в интернет. 
  • США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана.
  • Не менее 1000 демонстрантов были арестованы и более 100 людей были убиты во время столкновений с силами безопасности.

Темы: митинги Иран


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