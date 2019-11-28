Иран задержал группу шпионов ЦРУ

Спецслужбы Ирана сообщили, что задержали восемь человек, которые сотрудничали с американским Центральным разведывательным управлением.

Источник: иранское государственное агентство IRNA

Детали: По данным спецслужб, задержанные собирали информацию и составляли отчеты о протестах в стране, позиционируя себя журналистами.

Напомним: