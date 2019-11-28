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США планують скоротити фінансування НАТО і направити кошти на підтримку України — CNN

Четвер, 28 листопада 2019, 02:49
США планують скоротити фінансування НАТО і направити кошти на підтримку України — CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається в 2020 році скоротити фінансування НАТО.

Джерело: телеканал CNN

Деталі: Наразі США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО, але в наступному році хочуть скоротити суму до 16%. Білий дім очікує, що інші країни НАТО покриють дефіцит, що утворився.

За даними телеканалу, США направлять кошти, які зекономлять, на підтримку безпеки в таких європейських країнах як Грузія й Україна.

Нагадаємо:

  • Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Північноатлантичний альянс переживає "смерть мозку" через брак координації між Європою і США та односторонні дії ключового союзника, Туреччини, у Сирії.
  • Трамп під час саміту в Брюсселі у липні 2018 року пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону. Пізніше Трамп заявив, що за підсумками екстреної зустрічі не розглядає таку можливість.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАНАТО
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