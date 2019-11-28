США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины — CNN

Администрация президента США Дональда Трампа собирается в 2020 году сократить финансирование НАТО.

Источник: телеканал CNN

Детали: В данный момент США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году хотят сократить сумму до 16%. Белый дом ожидает, что другие страны НАТО покроют образовавшийся дефицит.

По данным телеканала, США направят средства, которые сэкономят, на поддержку безопасности в таких европейских странах как Грузия и Украина.

Напомним: