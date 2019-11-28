США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины — CNN
Четверг, 28 ноября 2019, 02:49
Администрация президента США Дональда Трампа собирается в 2020 году сократить финансирование НАТО.
Источник: телеканал CNN
Детали: В данный момент США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году хотят сократить сумму до 16%. Белый дом ожидает, что другие страны НАТО покроют образовавшийся дефицит.
По данным телеканала, США направят средства, которые сэкономят, на поддержку безопасности в таких европейских странах как Грузия и Украина.
Напомним:
- Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации между Европой и США и односторонних действий ключевого союзника – Турции – в Сирии.
- Трамп во время саммита в Брюсселе в июле 2018 года пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону. Позже Трамп заявил, что по итогам экстренной встречи не рассматривает такую возможность.