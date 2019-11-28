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США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины — CNN

Четверг, 28 ноября 2019, 02:49
США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины — CNN

Администрация президента США Дональда Трампа собирается в 2020 году сократить финансирование НАТО.

Источник: телеканал CNN

Детали: В данный момент США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году хотят сократить сумму до 16%. Белый дом ожидает, что другие страны НАТО покроют образовавшийся дефицит.

По данным телеканала, США направят средства, которые сэкономят, на поддержку безопасности в таких европейских странах как Грузия и Украина.

Напомним:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации между Европой и США и односторонних действий ключевого союзника – Турции – в Сирии.
  • Трамп во время саммита в Брюсселе в июле 2018 года пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону. Позже Трамп заявил, что по итогам экстренной встречи не рассматривает такую ​​возможность.

Темы: СШАНАТО
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