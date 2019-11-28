На південному сході Європи стався другий за добу землетрус

В Албанії сталося вже другий за добу землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Джерело: Euronews

Деталі: Землетрус стався о 16:45 за центральноєвропейським часом, в 19 км на південний захід від Мамурраса, недалеко від прибережного міста Дуррес, яке найбільше постраждало від руйнівних підземних поштовхів у вівторок.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Адріатичному морі. Уточнюється, що потужні поштовхи були відчутні в 40 кілометрах від столиці Албанії.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

Reuters

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