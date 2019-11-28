На південному сході Європи стався другий за добу землетрус

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Четвер, 28 листопада 2019, 04:20

В Албанії сталося вже другий за добу землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала. 

Джерело: Euronews

Деталі: Землетрус стався о 16:45 за центральноєвропейським часом, в 19 км на південний захід від Мамурраса, недалеко від прибережного міста Дуррес, яке найбільше постраждало від руйнівних підземних поштовхів у вівторок.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Адріатичному морі. Уточнюється, що потужні поштовхи були відчутні в 40 кілометрах від столиці Албанії.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

 
Reuters

Нагадаємо

  • В ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. Кількість жертв досягла 30 осіб.
  • Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.

Теми: Албанія катастрофи


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