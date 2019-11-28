На юго-востоке Европы произошло второе за сутки землетрясение

В Албании произошло уже второе за сутки землетрясение, магнитуда которого составляла 5,5 балла.

Источник: Euronews

Детали: Землетрясение произошло в 16:45 по центральноевропейскому времени, в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес, который больше всех пострадал от разрушительных подземных толчков во вторник.

Эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море. Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Reuters

Напомним: