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На юго-востоке Европы произошло второе за сутки землетрясение

Четверг, 28 ноября 2019, 03:20

В Албании произошло уже второе за сутки землетрясение, магнитуда которого составляла 5,5 балла. 

Источник: Euronews

Детали: Землетрясение произошло в 16:45 по центральноевропейскому времени, в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес, который больше всех пострадал от разрушительных подземных толчков во вторник.

Эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море. Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании.

Информации о пострадавших пока не поступало.

 
Reuters

Напомним: 

  • В ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. Количество жертв достигло 30 человек.
  • Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

Темы: Албаниякатастрофы
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