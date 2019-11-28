Суд відхилив апеляцію колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілви у справі про корупцію і відмиванні грошей.

Джерело: телеканал Globo

Деталі: Суд також продовжив термін його ув'язнення до 17 років, один місяць і десять днів.

За версією слідства, Лула да Сілва міг придбати будинок і землю в Атибаї, штат Сан-Паулу, на незаконно отримані кошти або отримати їх від приватних компаній в обмін на привілеї, при цьому нерухомість числиться за людьми з його оточення. Сам експрезидент заявляв, що хотів придбати цей будинок і земельну ділянку, але власник відмовився від продажу.

Сам Лула да Сілва всі звинувачення відкидає і заявляє, що має намір залишитися в політиці.

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