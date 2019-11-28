У Бразилії суд продовжив термін ув'язнення експрезидента у справі про корупцію

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Четвер, 28 листопада 2019, 05:41

Суд відхилив апеляцію колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілви у справі про корупцію і відмиванні грошей. 

Джерело: телеканал Globo

Деталі: Суд також продовжив термін його ув'язнення до 17 років, один місяць і десять днів.

За версією слідства, Лула да Сілва міг придбати будинок і землю в Атибаї, штат Сан-Паулу, на незаконно отримані кошти або отримати їх від приватних компаній в обмін на привілеї, при цьому нерухомість числиться за людьми з його оточення. Сам експрезидент заявляв, що хотів придбати цей будинок і земельну ділянку, але власник відмовився від продажу.

Сам Лула да Сілва всі звинувачення відкидає і заявляє, що має намір залишитися в політиці.

Нагадаємо: 

  • Лула да Сілва був президентом Бразилії в 2003-2011 роках. У 2016 році його засудили до 12 років в'язниці за корупцію у так званій справі Petrobras.

Теми: Бразилія президент


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