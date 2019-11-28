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В Бразилии суд продлил срок тюремного заключения екс-президента

Четверг, 28 ноября 2019, 04:41

Суд отклонил апелляцию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег. 

Источник: телеканал Globo

Детали: Суд также продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней.

По версии следствия, Лула да Силва мог приобрести дом и землю в Атибайе, штат Сан-Паулу, на незаконно полученные средства или получить их от частных компаний в обмен на привилегии, при этом недвижимость числится за людьми из его окружения. Сам экс-президент заявлял, что хотел купить этот дом и земельный участок, но владелец отказался от продажи.

Сам Лула да Силва все обвинения отвергает и заявляет, что намерен остаться в политике.

Напомним:

  • Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003–2011 годы. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. 

Темы: Бразилияпрезидент
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