Новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі набув чинності

28 листопада набуває чинності новий Порядок в’їзду осіб і переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб та переміщення товарів із цих територій.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: В’їзд/виїзд осіб, і їхніх транспортних засобів, а також переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій здійснюється виключно через визначені контрольні пункти. Їх кількість та розташування визначає Командувач об’єднаних сил.

Під час виїзду з тимчасово окупованих територій громадяни України повинні мати дозвіл фізичній особі та пред’явити будь-який документ, що підтверджує громадянство України.

Для перетину лінії розмежування іноземцями та особами без громадянства необхідно пред’явити будь-який документ, визначений статтею 15 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і мати дозвіл фізичній особі.

Громадяни України в напрямку тимчасово окупованої території можуть слідувати за умови пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України на підставі дозволу фізичній особі.

Громадяни України, які не досягли 14 років, прямують до ТОТ і з неї з паспортом громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтвом про народження, а громадяни України віком 14-16 років – за паспортом громадянина України чи закордонним паспортом. Дозвіл для них видається особі, яка супроводжує.

Нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі, коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того законного представника, з яким виїжджала.

Громадян 14-16 років, які навчаються у закладах освіти на контрольованій українською владою території, надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї без супроводу законних представників, які проживають на ТОТ, – за наявності документа, що підтверджує навчання на контрольованій території України та дозволу.

В’їзд з ТОТ і до неї громадян України, які виїхали з окупованої території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби.

Громадяни України, які народилися на ТОТ і не отримали свідоцтво про народження українського зразка, виїжджають з тимчасово окупованої території разом із супроводжуючою особою та за її паспортним документом і документами, що підтверджують факт їхнього народження.

Прикордонники закликають громадян, які мають таку необхідність, оформити для дітей паспорти громадян України або закордонні паспорти, аби під час перетину лінії розмежування не виникало проблемних питань.