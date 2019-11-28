Новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе вступил в силу

28 ноября вступает в силу новый Порядок въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц и перемещение товаров с этих территорий.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Въезд/выезд лиц и их транспортных средств, а также перемещение товаров на временно оккупированных территориях и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и расположение определяет Командующий объединенных сил.

Во время выезда с временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Граждане Украины, которые не достигли 14 лет, направляются в ТОТ и из нее с паспортом гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины в возрасте 14-16 лет – с паспортом гражданина Украины или загранпаспортом. Разрешение для них предоставляется сопровождающему лицу.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, когда ребенок возвращается на ТОТ в сопровождении того законного представителя, с которым выезжал.

Граждан 14-16 лет, которые учатся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, предоставлена ​​возможность въезда на ТОТ и выезда из нее без сопровождения законных представителей, проживающих на ТОТ, – при наличии документа, подтверждающего обучение на контролируемой территории Украины и разрешения.

Въезд с ТОТ и в нее граждан Украины, которые выехали с оккупированной территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы.

Граждане Украины, которые родились на ТОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу и документами, подтверждающими факт их рождения.

Пограничники призывают граждан, имеющих такую ​​необходимость, оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.