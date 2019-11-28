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Обікрали Спілку журналістів на Хрещатику

Четвер, 28 листопада 2019, 09:44

Вночі у Києві невідомі потрапили у службовий кабінет голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка.

Джерело: Сергій Томіленко у Facebook

Голова НСЖУ: "Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти. Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті".

Деталі: Водночас грабіжники не забрали ноутбук директора.

На момент скоєння злочину Томіленко перебував у відрядженні в Запоріжжі.

Поліція проводить слідчі дії.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Київ
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