Обікрали Спілку журналістів на Хрещатику

Вночі у Києві невідомі потрапили у службовий кабінет голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка.

Джерело: Сергій Томіленко у Facebook

Голова НСЖУ: "Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти. Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті".

Деталі: Водночас грабіжники не забрали ноутбук директора.

На момент скоєння злочину Томіленко перебував у відрядженні в Запоріжжі.

Поліція проводить слідчі дії.