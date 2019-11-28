Обокрали Союз журналистов на Крещатике

Ночью в Киеве неизвестные проникли в служебный кабинет главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

Источник: Сергей Томиленко в Facebook

Глава НСЖУ: "Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства. Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты".

Детали: В то же время грабители не забрали ноутбук директора.

На момент совершения преступления Томиленко находился в командировке в Киеве.

Полиция проводит следственные действия.