Обокрали Союз журналистов на Крещатике

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Четверг, 28 ноября 2019, 10:44

Ночью в Киеве неизвестные проникли в служебный кабинет главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

Источник: Сергей Томиленко в Facebook

Глава НСЖУ: "Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства. Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты".

Детали: В то же время грабители не забрали ноутбук директора.

На момент совершения преступления Томиленко находился в командировке в Киеве.

Полиция проводит следственные действия.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Киев


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