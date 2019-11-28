Під Одесою у трьох місцях через туман зіткнулися 17 авто

2293 перегляди
Четвер, 28 листопада 2019, 11:45

Вранці 28 листопада на трасі "Одеса – Київ" сталося три масштабні аварії, у результаті чого одна людина загинула та кілька отримали травми.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Правоохоронці встановлюють обставини кількох ДТП на трасі "Одеса – Київ". Усі аварії сталися зранку в районі Конюшинового мосту в умовах сильного туману".

 

Деталі: На мосту зіштовхнулися "Opel", "Geely" та "Mercedes". У результаті зіткнення один пасажир "Geely" загинув та один травмувався.

 

Під мостом сталася аварія за участю вантажівки "МАЗ", "Daewoo" та "Hyundai". У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина. 

 

І трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів, у результаті чого перелами нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка "ВАЗу".

Наразі на всіх локаціях працюють правоохоронці.

Українська правда
Теми: Одеса ДТП


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Одеський порт зайшов фрегат НАТО 28 листопада 2019, 12:58
В одеському аеропорту аварійно сів літак "Як": відмовив двигун 27 листопада 2019, 14:53
Власника готелю "Токіо стар", де загинули 9 людей, відпустили під домашній арешт 27 листопада 2019, 13:00
Усі новини
Головні новини
Звіробій про обшуки: Вилучили зброю і блокнот
Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет
ДБР проводить обшук у Звіробій
Усі новини
посміхніться!

9 неймовірних фото котів, які розповідають кумедні історії

Медицина

Тестування на ВІЛ та вірусний гепатит: адреси лабораторій та інструкції

соціум

Науковці сподіваються, що зможуть попередити облисіння під час лікування раку