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Під Одесою у трьох місцях через туман зіткнулися 17 авто

Четвер, 28 листопада 2019, 10:45

Вранці 28 листопада на трасі "Одеса – Київ" сталося три масштабні аварії, у результаті чого одна людина загинула та кілька отримали травми.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Правоохоронці встановлюють обставини кількох ДТП на трасі "Одеса – Київ". Усі аварії сталися зранку в районі Конюшинового мосту в умовах сильного туману".

 

Деталі: На мосту зіштовхнулися "Opel", "Geely" та "Mercedes". У результаті зіткнення один пасажир "Geely" загинув та один травмувався.

 

Під мостом сталася аварія за участю вантажівки "МАЗ", "Daewoo" та "Hyundai". У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина. 

 

І трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів, у результаті чого перелами нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка "ВАЗу".

Наразі на всіх локаціях працюють правоохоронці.

Українська правда

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Теми: ОдесаДТП
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