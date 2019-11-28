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Под Одессой в трех местах из-за тумана столкнулись 17 авто

Четверг, 28 ноября 2019, 10:45

Утром 28 ноября на трассе "Одесса – Киев" произошли три крупные аварии, в результате чего один человек погиб и несколько получили травмы.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Правоохранители устанавливают обстоятельства нескольких ДТП на трассе "Одесса – Киев". Все аварии произошли утром в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана".

 

Детали: На мосту столкнулись "Opel", "Geely" и "Mercedes". В результате столкновения один пассажир "Geely" погиб и один травмирован.

 

Под мостом произошла авария с участием грузовика "МАЗ", "Daewoo" и "Hyundai". В этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил один человек.

 

И чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей, в результате чего переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа".

Сейчас на всех локациях работают правоохранители.

Украинская правда
Темы: ОдессаДТП
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