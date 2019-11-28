Ставлення українців до правоохоронних органів за місяць не змінилося: 70% опитаних не бачать успіхів у боротьбі з корупцією і досі вважають, що розслідування резонансних злочинів не просувається.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Зі звіту КМІС: "Оцінюючи успішність нової влади у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, 70% не бачать успіхів, 22% вважають, що успіхи є.

Більшість опитаних не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (таких 71%), відзначають успіх тільки 17%. Така ж ситуація була і на початку листопада".

Дослідження проводилося з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дані дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС з 4 по 7 листопада.

Опитування не проводилося на тимчасово окупованій території - АР Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки не перевищує 3%.