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70% украинцев не видят борьбы с коррупцией

Четверг, 28 ноября 2019, 11:18

Отношение украинцев к правоохранительным органам за месяц не изменилось: 70% опрошенных не видят успехов в борьбе с коррупцией и до сих пор считают, что расследование резонансных преступлений не продвигается.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Из отчета КМИС: "Оценивая успешность новой власти в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, 70% не видят успехов, 22% считают, что успехи есть.

Большинство опрошенных не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (таких 71%), отмечают успех только 17%. Такая же ситуация была в начале ноября".

 

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС с 4 по 7 ноября.

Опрос не проводился на временно оккупированной территории – АР Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проведено 1500 интервью, погрешность выборки не превышает 3%.

Украинская правда
Темы: опроскриминал
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