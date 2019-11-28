Украинцы до сих пор не видят просвета в расследовании резонансных преступлений
Отношение украинцев к правоохранительным органам за месяц не изменилось: 71% опрошенных до сих пор считают, что расследование криминальных дел не продвигается.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии
Из отчета КМИС: "Большинство опрошенных не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (таких 71%), отмечают успех только 17%. Такая же ситуация была в начале ноября".
Исследование проводилось с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС с 4 по 7 ноября.
Опрос не проводился на временно оккупированной территории – АР Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Проведено 1500 интервью, погрешность выборки не превышает 3%.
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