Кабмін скоро вирішить, чи будуть звільняти Кравцова

Міністерство інфраструктури найближчим часом розгляне питання подальшої роботи Євгена Кравцова на посаді глави АТ "Укрзалізниця".

Джерело: брифінг 28 листопада міністра інфраструктури Владислава Криклія у Львові, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Криклія: "Щодо "Укрзалізниці" прем'єр-міністр вже дав оцінку, що є багато зауважень як до того, що відбувалося всередині, так і до управління. Тому, я думаю, найближчим часом ми це питання розглянемо, і буде вирішена подальша доля Кравцова".

Деталі: Також Криклій прокоментував вимогу звільненої з посади заступника міністра інфраструктури Олександри Клітіної, яка закликала звільнити Кравцова і держсекретаря відомства, ексначальника департаменту інвестиційної політики УЗ Андрія Галущака.

Криклій зазначив, що до Галущака зауважень немає: "І до локомотивів він точно не має ніякого відношення. Більш того, ми були б раді, щоб хоч хтось мав якесь відношення до локомотивів, тому що останній раз, коли вони закуповувалися, це контракт з General Electric. А так в "Укрзалізниці" взагалі жахлива ситуація. У них дуже давно не купувалися ні нові вагони, ні поїзда і ні тим більше локомотиви".

Що було раніше: 15 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд невдовзі ухвалить рішення про зміну керівництва "Укрзалізниці", оскільки менеджмент зловживає своїм положенням.

Головна претензія Гончарука – корупція в "Укрзалізниці". Прем'єр назвав її "абсолютно дикою" і додав, що "крадуть майже на всьому".