Кабмин скоро решит, будет ли уволен Кравцов  

Министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Евгения Кравцова на посту главы АО "Укрзализныця".

Источник: брифинг 28 ноября министра инфраструктуры Владислава Криклия во Львове, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Криклия: "По "Укрзализныци" премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова".

Детали: Также Криклий прокомментировал требование уволенной с должности замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, которая призвала уволить Кравцова и госсекретаря ведомства, экс-начальника департамента инвестиционной политики УЗ Андрея Галущака.