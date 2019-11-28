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Грудень почнеться "температурними гойдалками"

Четвер, 28 листопада 2019, 11:32

Найближчої доби в Україні буде доволі тепло, але більшу частину території поливатимуть дощі.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Йде атмосферний фронт, а з ним, ясно, й опади. 29-го листопада у більшості областей України пройдуть дощі. Дощі, бо південні потоки несуть теплу повітряну массу".

Деталі: Максимальна температура повітря у п’ятницю становитиме +4+8 градусів, на Півдні та Заході +7+12 градусів.

За даними Діденко, дощі йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше.

У денні години інтенсивні дощі пройдуть вздовж смуги Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Черкащина-Дніпропетровщина-Кропивницький та райони аж до Миколаївської, Херсонської областей та Криму.

У Києві 29 листопада погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

Синоптик відзначає, що грудень почнеться похолоданням: 1-2 числа, але далі будуть "температурні гойдалки": 4-5 грудня в Україні знову потепліє.

Українська правда
Теми: погода
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