Декабрь начнется "температурными качелями"

В ближайшие сутки в Украине будет довольно тепло, но большую часть территории будут поливать дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Идет атмосферный фронт, а с ним, ясное дело, и осадки. 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому что южные потоки несут теплую воздушную массу".

Детали: Максимальная температура воздуха в пятницу составит +4 +8 градусов, на юге и западе +7 +12 градусов.

По данным Диденко, дожди будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее.

В дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасская область-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4 +5 градусов.

Синоптик отмечает, что декабрь начнется похолоданием: 1-2 числа, но дальше будут "температурные качели": 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.