В Одеський порт зайшов фрегат НАТО

Французький корвет Commandant Birot зайшов у порт Одеси.

Джерело: Громадське радіо

Деталі: У рамках дружнього візиту військові Франції проведуть спільні навчання з українськими моряками.

Французький корвет чекали зранку, проте щільний туман заважав зайти у порт.

Судно прибуло із Грузії. У Батумі французькі моряки разом із представниками Берегової охорони МВС і Сил спеціальних операцій Міноборони Грузії провели спільні навчання у відкритому морі.

Це 28-й корабель ВМС нечорноморських країн НАТО, який зайшов у Чорне море цього року.