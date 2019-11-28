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В Одеський порт зайшов фрегат НАТО

Четвер, 28 листопада 2019, 11:58

Французький корвет Commandant Birot зайшов у порт Одеси.

Джерело: Громадське радіо

Деталі: У рамках дружнього візиту військові Франції проведуть спільні навчання з українськими моряками.

Французький корвет чекали зранку, проте щільний туман заважав зайти у порт.

Судно прибуло із Грузії. У Батумі французькі моряки разом із представниками Берегової охорони МВС і Сил спеціальних операцій Міноборони Грузії провели спільні навчання у відкритому морі.

Це 28-й корабель ВМС нечорноморських країн НАТО, який зайшов у Чорне море цього року.

 
Громадське радіо

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Теми: ОдесаНАТО
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