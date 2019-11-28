В Одеський порт зайшов фрегат НАТО
Французький корвет Commandant Birot зайшов у порт Одеси.
Джерело: Громадське радіо
Деталі: У рамках дружнього візиту військові Франції проведуть спільні навчання з українськими моряками.
Французький корвет чекали зранку, проте щільний туман заважав зайти у порт.
Судно прибуло із Грузії. У Батумі французькі моряки разом із представниками Берегової охорони МВС і Сил спеціальних операцій Міноборони Грузії провели спільні навчання у відкритому морі.
Це 28-й корабель ВМС нечорноморських країн НАТО, який зайшов у Чорне море цього року.
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