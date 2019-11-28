В Одесский порт зашел фрегат НАТО
Четверг, 28 ноября 2019, 11:58
Французский корвет Commandant Birot зашел в порт Одессы.
Источник: Громадське радіо
Детали: В рамках дружественного визита военные Франции проведут совместные учения с украинскими моряками.
Французский корвет ждали утром, однако плотный туман мешал зайти в порт.
Судно прибыло из Грузии. В Батуми французские моряки вместе с представителями Береговой охраны МВД и Сил специальных операций Минобороны Грузии провели совместные учения в открытом море.
Это 28-й корабль ВМС нечерноморских стран НАТО, зашедший в Черное море в этом году.