В Одесский порт зашел фрегат НАТО

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Четверг, 28 ноября 2019, 12:58

Французский корвет Commandant Birot зашел в порт Одессы.

Источник: Громадське радіо

Детали: В рамках дружественного визита военные Франции проведут совместные учения с украинскими моряками.

Французский корвет ждали утром, однако плотный туман мешал зайти в порт.

Судно прибыло из Грузии. В Батуми французские моряки вместе с представителями Береговой охраны МВД и Сил специальных операций Минобороны Грузии провели совместные учения в открытом море.

Это 28-й корабль ВМС нечерноморских стран НАТО, зашедший в Черное море в этом году.

 
Громадське радіо

Темы: Одесса НАТО


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