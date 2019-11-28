Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" планує підняти тарифи у 2020 році

Четвер, 28 листопада 2019, 12:48

АТ "Укрзалізниця" в 2020 році планує збільшити тарифи на пасажирські і вантажні перевезення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на проект фінансового плану підприємства на 2020 рік, представлений у четвер в Американській торговельній палаті

Пряма мова члена правління "Укрзалізниці" Івана Юрика: "Ми сподіваємося, що до кінця року він (фінплан, – УП) буде прийнятий в парламенті".

Деталі: Планується, що квитки на пасажирські перевезення подорожчають на 21,9% (тарифи будуть підвищуватися на 2% щомісяця з 1 березня 2020 року).

Відповідно до фінплану, доходи від пасажирських перевезень у 2020 році повинні скласти – 8,9 млрд грн (зростання на 8%), вантажних – 82,9 млрд грн (зростання на 14%), додаткового виробництва – 9,1 млрд грн (зростання на 10 %), інші операційні доходи – 2,1 млрд грн (зростання на 32%).

Юрик також зазначив, що в 2020 році УЗ продовжить програму з оновлення пасажирських поїздів.

При цьому він підкреслив, що ремонтом і утриманням приміських поїздів повинні займатися місцеві бюджети, оскільки саме вони є замовниками і споживачами послуги.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницятарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: