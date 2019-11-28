"Укрзалізниця" планує підняти тарифи у 2020 році

АТ "Укрзалізниця" в 2020 році планує збільшити тарифи на пасажирські і вантажні перевезення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на проект фінансового плану підприємства на 2020 рік, представлений у четвер в Американській торговельній палаті

Пряма мова члена правління "Укрзалізниці" Івана Юрика: "Ми сподіваємося, що до кінця року він (фінплан, – УП) буде прийнятий в парламенті".

Деталі: Планується, що квитки на пасажирські перевезення подорожчають на 21,9% (тарифи будуть підвищуватися на 2% щомісяця з 1 березня 2020 року).

Відповідно до фінплану, доходи від пасажирських перевезень у 2020 році повинні скласти – 8,9 млрд грн (зростання на 8%), вантажних – 82,9 млрд грн (зростання на 14%), додаткового виробництва – 9,1 млрд грн (зростання на 10 %), інші операційні доходи – 2,1 млрд грн (зростання на 32%).

Юрик також зазначив, що в 2020 році УЗ продовжить програму з оновлення пасажирських поїздів.

При цьому він підкреслив, що ремонтом і утриманням приміських поїздів повинні займатися місцеві бюджети, оскільки саме вони є замовниками і споживачами послуги.