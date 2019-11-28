"Укрзализныця" планирует поднять тарифы в 2020 году

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Четверг, 28 ноября 2019, 13:48

АО "Укрзализныця" в 2020 году планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект финансового плана предприятия на 2020 год, представленного в четверг в Американской торговой палате

Прямая речь члена правления "Укрзализныци" Ивана Юрика: "Мы надеемся, что до конца года он (финплан, –  УП) будет принят в парламенте".

Детали: Планируется, что билеты на пассажирские перевозки подорожают на 21,9% (тарифы будут повышаться на 2% ежемесячно с 1 марта 2020 года).

Согласно финплану, доходы от пассажирских перевозок в 2020 году должны составить – 8,9 млрд грн (рост на 8%), грузовых – 82,9 млрд грн (рост на 14%), дополнительного производства – 9,1 млрд грн (рост на 10%), другие операционные доходы – 2,1 млрд грн (рост на 32%).

Юрик также отметил, что в 2020 году УЗ продолжит программу по обновлению пассажирских поездов.

При этом он подчеркнул, что ремонтом и содержанием пригородных поездов должны заниматься местные бюджеты, поскольку именно они являются заказчиками и потребителями услуги.
 

Темы: Укрзализныця тарифы


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