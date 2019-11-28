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Українці оцінили ефективність Зеленського у порівнянні з Порошенком

Четвер, 28 листопада 2019, 12:56
Українці оцінили ефективність Зеленського у порівнянні з Порошенком

53% українців переконані, що президент Володимир Зеленський є більш ефективним у порівнянні зі своїм попередником Петром Порошенком.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 15% тримаються протилежної думки. 22% опитаних стверджують, що нічого не змінилося.

 
 

Також мешканці України порівняли минулий і теперішній склад Верховної Ради. 34% вважають, що діючий парламент є більш ефективним, 17% кажуть, що усе навпаки, і 32% переконані, що нічого не змінилося.

 

Лише 27% переконані у більшій ефективності діючого уряду Олексія Гончарука у порівнянні із Кабміном Володимира Гройсмана. 30% вважають, що змін не відбулося. 19% – вважають його гіршим за попередній Кабінет міністрів.

 

Зазначається, що найкритичнішими в оцінках ефективності центральних органів влади є прихильники партії "Європейська солідарність".

Опитування проводилося 20-24 листопада серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Українська правда
Теми: опитуванняЗеленськийПорошенкорейтинг
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