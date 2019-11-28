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Украинцы оценили эффективность Зеленского по сравнению с Порошенко

Четверг, 28 ноября 2019, 12:56
Украинцы оценили эффективность Зеленского по сравнению с Порошенко

53% украинцев убеждены, что президент Владимир Зеленский более эффективен по сравнению со своим предшественником Петром Порошенко.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: При этом 15% придерживаются противоположного мнения. 22% опрошенных утверждают, что ничего не изменилось.

 
 

Также жители Украины сравнили прошлый и нынешний состав Верховной Рады. 34% считают, что действующий парламент является более эффективным, 17% говорят, что все наоборот, и 32% уверены, что ничего не изменилось.

 

Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего правительства Алексея Гончарука по сравнению с Кабмином Владимир Гройсман. 19% считают, что Кабинет министров Гончарука хуже предыдущего. И 30% придерживаются мнения, что изменений не произошло.

 

Отмечается, что наиболее критическими в оценках эффективности центральных органов власти являются сторонники партии "Европейская солидарность".

Опрос проводился 20-24 ноября среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Украинская правда

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Темы: опросЗеленскийПорошенкорейтинг
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