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Поліція Іспанії показала "вилов": субмарина із кокаїном на 100 млн євро

Четвер, 28 листопада 2019, 13:23

Іспанська поліція у четвер продемонструвала вантаж наркотиків із конфіскованого підводного човна, захопленого 25 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Правоохоронці захопили субмарину у неділю у в'їзді в провінції Понтеведра, а потім відбуксирували до невеликої гавані Алдана.

 

27 листопада її підняли з моря за допомогою великих кранів, після чого поліція дістала 3000 кг наркотиків, запакованих у 152 пакети. Вартість наркотиків складає понад 100 млн євро.

"Це - історична операція, оскільки це вперше корабель таких характеристик захоплений в Європі. Після цієї міжнародної операції буде проведено розслідування", - сказав представник уряду Галісії, подякувавши владі США, Великої Британії, Бразилії та Португалії за співпрацю.

Субмарина довжиною 22 метри була побудована у Гайані. Вона обладнана дизельним двигуном, що здатний розвивати швидкість до 10 вузлів, і може перебувати під водою до трьох тижнів.

В Європу вона прибула з Колумбії. Два члени екіпажу, еквадорці, були заарештовані.

Субмарини регулярно використовуються наркокартелями для перевезення наркотиків з Латинської Америки в США. З 2006 року також з'являлася інформація, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки, але їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.

Теми: Іспанія
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