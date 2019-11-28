Полиция Испании показала "улов": субмарина с кокаином на 100 млн евро

Испанская полиция в четверг продемонстрировала груз наркотиков с конфискованной подводной лодки, захваченной 25 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Правоохранители захватили субмарину в воскресенье в провинции Понтеведра, а затем отбуксировали в небольшую гавань Алдана.

27 ноября ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3000 кг наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 млн евро.

"Это - историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование", - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.

¿Aun no has visto el submarino interceptado con 3000 kg de cocaína en una operación conjunta de Policía, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil?. Es la primera vez que se interviene uno en #Europa#JuntosATuServiciohttps://t.co/MhdNkL3Hzt pic.twitter.com/tHzd7BrL8t — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 27, 2019

Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель.

В Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.