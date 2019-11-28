Укрзалізниця анонсувала експрес зі Львова до Кракова за 3,5 години

ПАТ "Укрзалізниця" планує за рік збудувати євроколію до кордону з Польщею і пустити швидкісні потяги до Кракова.

Джерело: керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook

Пряма мова: "3,5 години до Кракова. + зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік.

Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня.

Для "Укрзалізниці" це абсолютно реально, і буде мати надзвичайний соціальний ефект".

Деталі: За словами Кравцова, "Укрзалізниця" за рік може збудувати від державного кордону до станції "Скнилів", яка розташована у Львові, євроколію.

Від львівського вокзалу до станції "Скнилів" відстань 5,5 км, від Міжнародного аеропорту "Львів" – 3 км та від автостанції – 1 км.

Кравцов додав, що між Скниловом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом планують запустити експрес для комфорту пасажирів.

За словами керівника залізниці, таким чином, уникнуть перевантаження станції Львів, через яку прямують фактично усі внутрішньодержавні поїзди.