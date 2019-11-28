Укрзализныця анонсировала экспресс из Львова в Краков за 3,5 часа

ПАО "Укрзализныця" планирует за год построить европуть до границы с Польшей и пустить скоростные поезда в Краков.

Источник: руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook

Прямая речь: "3,5 часа в Краков. + Со Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год.

То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену.

Для "Укрзализныци" это абсолютно реально, и будет иметь чрезвычайный социальный эффект".

Детали: По словам Кравцова, "Укрзализныця" за год может построить от государственной границы до станции "Скнилов", которая расположена во Львове, евроколею.

От львовского вокзала до станции "Скнилов" расстояние 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" – 3 км и от автостанции – 1 км.

Кравцов добавил, что между Скниловом, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом планируют запустить экспресс для комфорта пассажиров.

По словам руководителя железной дороги, таким образом, удастся избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.