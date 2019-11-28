Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату

Четвер, 28 листопада 2019, 14:41

Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій оголошено надзвичайний стан у сфері клімату і довкілля в Європі та світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Резолюція, ухвалена 429 голосами проти 225, закликає Єврокомісію розробити відповідні законодавчі і бюджетні пропозиції відповідно до мети обмежити глобальне потепління на рівні нижчому 1.5 °C.

Депутат Європарламенту Паскаль Канфін, який ініціював цей крок, сказав, що це зробило Європу "першим континентом, який оголосив кліматичну і надзвичайну екологічну ситуацію".

В окремій резолюції Європарламент парламент закликає ЄС представити свою стратегію досягнення кліматичної нейтральності якомога швидше. Депутати Європарламенту також закликають нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн включити мету скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року в європейську зелену угоду.

Ряд країн, місцевих адміністрацій і науковців заявили, що наша планета стикається з кліматичною катастрофою.

Європейська комісія вже запропонувала мету вийти на чистий нуль викидів до 2050 року, але Європейська Рада досі не схвалила її, оскільки Польща, Угорщина та Чехія виступають проти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європарламент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Європарламент
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: