Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата

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Четверг, 28 ноября 2019, 15:41

Европарламент в четверг принял резолюцию, в которой объявлено чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Резолюция, принятая 429 голосами против 225, призывает Еврокомиссию разработать соответствующие законодательные и бюджетные предложения в соответствии с целью ограничить глобальное потепление на уровне ниже 1.5 °C.

Депутат Европарламента Паскаль Канфин, который инициировал этот шаг, сказал, что это сделало Европу "первым континентом, который объявил климатическую и чрезвычайную экологическую ситуацию".

В отдельной резолюции Европарламент парламент призывает ЕС представить свою стратегию достижения климатической нейтральности как можно быстрее. Депутаты Европарламента также призывают нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в европейское зеленое соглашение.

Ряд стран, местных администраций и ученых заявили, что наша планета сталкивается с климатической катастрофой.

Европейская комиссия уже предложила цель выйти на чистый ноль выбросов к 2050 году, но Европейский Совет до сих пор не одобрил ее, поскольку Польша, Венгрия и Чехия выступают против.

Темы: Европарламент


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