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У колонії під Києвом "забули" відпустити засудженого, який відбув строк

Четвер, 28 листопада 2019, 14:46

Прокуратура розслідує дії адміністрації Бориспільської виправної колонії №119 на Київщині, яка утримувала засудженого, хоч він і відбув призначений судом строк покарання.

Джерело: прокуратура Київської області

Деталі: Засуджений повідомив про це прокурору. Його мали випустити на волю 9 листопада.

27 листопада розпочалося службове розслідування, щоб встановити винних осіб і притягнути їх до відповідальності.

Повідомлення прокуратури: "У ході перевірки з’ясовано, що факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та всім відповідальним за обчислення строку покарання, однак звільнили особу з виправної установи лише після втручання прокуратури".

Українська правда
Теми: прокуратураКиївська область
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