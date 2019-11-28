У колонії під Києвом "забули" відпустити засудженого, який відбув строк
Четвер, 28 листопада 2019, 14:46
Прокуратура розслідує дії адміністрації Бориспільської виправної колонії №119 на Київщині, яка утримувала засудженого, хоч він і відбув призначений судом строк покарання.
Джерело: прокуратура Київської області
Деталі: Засуджений повідомив про це прокурору. Його мали випустити на волю 9 листопада.
27 листопада розпочалося службове розслідування, щоб встановити винних осіб і притягнути їх до відповідальності.
Повідомлення прокуратури: "У ході перевірки з’ясовано, що факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та всім відповідальним за обчислення строку покарання, однак звільнили особу з виправної установи лише після втручання прокуратури".
Українська правда