В колонии под Киевом "забыли" отпустить осужденного, отбывшего срок
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Четверг, 28 ноября 2019, 15:46
Прокуратура расследует действия администрации Бориспольской исправительной колонии №119 в Киевской области, которая удерживала осужденного, отбывшего назначенный судом срок наказания.
Источник: прокуратура Киевской области
Детали: Осужденный сообщил об этом прокурору. Его должны были выпустить на свободу 9 ноября.
27 ноября началось служебное расследование, чтобы установить виновных лиц и привлечь их к ответственности.
Сообщение прокуратуры: "В ходе проверки установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и всем ответственным за исчисление срока наказания, однако освободили человека из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры".
Украинская правда
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