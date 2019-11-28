В колонии под Киевом "забыли" отпустить осужденного, отбывшего срок

Прокуратура расследует действия администрации Бориспольской исправительной колонии №119 в Киевской области, которая удерживала осужденного, отбывшего назначенный судом срок наказания.

Источник: прокуратура Киевской области

Детали: Осужденный сообщил об этом прокурору. Его должны были выпустить на свободу 9 ноября.

27 ноября началось служебное расследование, чтобы установить виновных лиц и привлечь их к ответственности.

Сообщение прокуратуры: "В ходе проверки установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и всем ответственным за исчисление срока наказания, однако освободили человека из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры".