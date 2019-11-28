"Бошки відбивати": депутатка "Голосу" написала заяву про погрози від "фармацевтичної мафії"

Депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова подала заяву до Генералної прокуратури щодо погроз ексрадника міністра охорони здоров’я та заступник директора фармкоманії "ІнтерХім" Олександра Чумака "бошки відбивати".

Джерело: Facebook Устінової

Пряма мова: "Сьогодні подала заяву до Генеральної прокуратури щодо погроз заподіяння шкоди мені в зв’язку з моєю депутатською діяльністю. Фармацевтична мафія готова "бошки отбивать" депутатам, лише щоб не допустити зниження цін на ліки в Україні".

Що було раніше: На засіданні Комітету з питань здоров’я нації Олександр Чумак висловив погрозу депутаткам фракції "Голос" Ользі Стефанишиній та Олександрі Устіновій через представлений ними законопроєкт №2089 про підвищення доступності лікарських засобів для громадян.