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"Бошки відбивати": депутатка "Голосу" написала заяву про погрози від "фармацевтичної мафії"

Четвер, 28 листопада 2019, 17:36

Депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова подала заяву до Генералної прокуратури щодо погроз ексрадника міністра охорони здоров’я та заступник директора фармкоманії "ІнтерХім" Олександра Чумака "бошки відбивати".

Джерело: Facebook Устінової

Пряма мова: "Сьогодні подала заяву до Генеральної прокуратури щодо погроз заподіяння шкоди мені в зв’язку з моєю депутатською діяльністю. Фармацевтична мафія готова "бошки отбивать" депутатам, лише щоб не допустити зниження цін на ліки в Україні".

Що було раніше: На засіданні Комітету з питань здоров’я нації Олександр Чумак висловив погрозу депутаткам фракції "Голос" Ользі Стефанишиній та Олександрі Устіновій через представлений ними законопроєкт №2089 про підвищення доступності лікарських засобів для громадян.

Теми: ГолосзаконодавствоГенпрокуратура
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