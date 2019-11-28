"Бошки отбивать": депутат "Голоса" написала заявление об угрозах от "фармацевтической мафии"

Депутат фракции "Голос" Александра Устинова подала заявление в Генеральную прокуратуру об угрозах экс-советника министра здравоохранения и заместителя директора фармкомании "ИнтерХим" Александра Чумака "бошки отбивать".

Источник: Facebook Устиновой

Прямая речь: "Сегодня подала заявление в Генеральную прокуратуру касательно угроз причинения вреда мне в связи с моей депутатской деятельностью. Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только чтобы не допустить снижения цен на лекарства в Украине".

Что было раньше: На заседании Комитета по вопросам здоровья нации Александр Чумак угрожал депутаткам фракции "Голос" Ольге Стефанишиной и Александре Устиновой из-за представленного ими законопроекта №2089 о повышении доступности лекарственных средств для граждан.