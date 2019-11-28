Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бошки отбивать": депутат "Голоса" написала заявление об угрозах от "фармацевтической мафии"

Четверг, 28 ноября 2019, 17:36

Депутат фракции "Голос" Александра Устинова подала заявление в Генеральную прокуратуру об угрозах экс-советника министра здравоохранения и заместителя директора фармкомании "ИнтерХим" Александра Чумака "бошки отбивать".

Источник: Facebook Устиновой

Прямая речь: "Сегодня подала заявление в Генеральную прокуратуру касательно угроз причинения вреда мне в связи с моей депутатской деятельностью. Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только чтобы не допустить снижения цен на лекарства в Украине".

Что было раньше: На заседании Комитета по вопросам здоровья нации Александр Чумак угрожал депутаткам фракции "Голос" Ольге Стефанишиной и Александре Устиновой из-за представленного ими законопроекта №2089 о повышении доступности лекарственных средств для граждан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосзаконодательствоГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: