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Африканець попався у Києві на "шахрайстві з чорним доларом"

Четвер, 28 листопада 2019, 17:50

Африканський фальшивомонетник намагався ошукати двох українських аграріїв на 100 тисяч доларів через використання схеми, більш відомої як "шахрайство з чорним доларом".

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: За даними СБУ, 27-річний харківський студент, громадянин однієї з країн Центральної Африки, пропонував через інтернет послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології "виробництва".

Його затримали в одному зі столичних готелів під час одержання 100 тисяч доларів двох українських аграріїв. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей).

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

 

Українська правда
Теми: Київнадзвичайна подіякримінал
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