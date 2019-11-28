Африканец попался в Киеве на "мошенничестве с черным долларом"

Африканский фальшивомонетчик пытался обмануть двух украинских аграриев на 100 тысяч долларов путем использования схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом".

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, 27-летний харьковский студент, гражданин одной из стран Центральной Африки, предлагал через интернет услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства".

Его задержали в одном из столичных отелей при получении 100 тысяч долларов от двух украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.