Україна успішно випробувала крилату ракету "Нептун" з радіусом до 280 км

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Четвер, 28 листопада 2019, 20:37
Defense Express

Крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" успішно пройшла випробування, під час яких здійснила політ більш ніж на 250 кілометрів.

Джерело: Defense Express з посиланням на генерального директора ДККБ "ЛУЧ" Олега Коростельова.

Пряма мова: "Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту та висотах. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками".

 

Деталі: За словами Коростельова, завершення цього етапу означає, що розробка Р-360, як літального апарата, завершена.

Він додав, що на наступному етапі, випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. 

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.

Теми: Укроборонпром зброя


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