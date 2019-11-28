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Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" с радиусом до 280 км

Четверг, 28 ноября 2019, 19:37
Украина успешно испытала крылатую ракету Нептун с радиусом до 280 км
Defense Express

Крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла испытания, во время которых совершила полет больше чем на 250 километров.

Источник: Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "ЛУЧ" Олега Коростелева.

Прямая речь: "Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками".

 

Детали: По словам Коростелева, завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

Он добавил, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км / ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

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Темы: Укроборонпроморужие
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