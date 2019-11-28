Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" с радиусом до 280 км

1447 просмотров
Четверг, 28 ноября 2019, 20:37

Крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла испытания, во время которых совершила полет больше чем на 250 километров.

Источник: Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "ЛУЧ" Олега Коростелева.

Прямая речь: "Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками".

 

Детали: По словам Коростелева, завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

Он добавил, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км / ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Темы: Укроборонпром оружие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Абромавичус поведал о мизерной зарплате и условиях прихода в "Укроборонпром" 25 ноября 2019, 14:48
Найем получил должность в "Укроборонпроме" 21 ноября 2019, 16:22
Испытали беспилотник нового поколения Akıncı с украинскими двигателями 15 ноября 2019, 14:20
Все новости
Главные новости
Для Альперина будут просить арест или залог 280 миллионов – источник
Меркель позвонила Зеленскому
"Слуга народа" Богданец прокомментировал заявление о его судимости
Украинцы оценили эффективность Зеленского по сравнению с Порошенко
Все новости
мода

Гуру моды призвала ценить одежду и оставлять в наследство детям

улыбнитесь!

Папа "реконструирует" реальность по рисункам 6-летнего сына

экология

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных показателей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів