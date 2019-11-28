Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР нагрянуло з обшуком на митний пост: гроші знайшли у сміттєвих відрах

Четвер, 28 листопада 2019, 21:08

На митному посту "Гоптівка" в Харківській області під час обшуків працівники прокуратури і ДБР знайшли більше 187 тисяч гривень, 807 тисяч російських рублів, долари та євро - при цьому гроші валялися в сміттєвих відрах і за батареями.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву прокурора Харківської області Олександра Фільчакова в ході виїздного засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у Харкові.

Пряма мова: "Під час розслідування ми 4 рази зверталися до начальника митниці, щоб отримати відео з камер спостереження. Нам не надали дозвіл. Ми були вимушені в понеділок прийти з обшуком. І те, що ми там побачили, - це був жах. Ми виявили, назвемо так, "безхозні" гроші.

Працівники митниці, коли побачили співробітників ДБР і прокуратури, вони просто їх викидали. У мене є відеозаписи, коли кошти викинули в сміттєве відро, за батарею, шафи… Ми вилучили "безхозне" на митному посту, це режимний об’єкт, 137 тисяч гривень, 807 тисяч російських рублів, 760 доларів США та 60 євро. Це, щоб ви розуміли, на початку робочого часу".

 

Всі Фото: Східне регіональне Управління ДПСУ

 
 

Деталі: Кримінальне провадження, про яке йдеться, почали за ч.2 ст.354 КК України (підкуп, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб) 11 листопада після отримання оперативної інформації від прикордонників, що в межах дії митного посту "Гоптівка" по зеленому коридору з РФ пройшли 13 мікроавтобусів з товарами народного споживання - продуктами харчування та одягом.

Тривають слідчі дії.

Теми: митницякорупціяДБРпрокуратураХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
митниця
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення – митниця
ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: