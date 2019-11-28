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ГБР нагрянула с обыском на таможенный пост: деньги нашли в мусорных ведрах

Четверг, 28 ноября 2019, 21:08

На таможенном посту "Гоптовка" в Харьковской области во время обысков работники прокуратуры и ДБР нашли более 187 тысяч гривен, 807 тысяч российских рублей, доллары и евро - при этом деньги валялись в мусорных ведрах и за батареями.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление прокурора Харьковской области Александра Фильчаков в ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики в Харькове.

Прямая речь: "Во время расследования мы 4 раза обращались к начальнику таможни, чтобы получить видео с камер наблюдения. Нам не дали разрешение. Мы были вынуждены в понедельник прийти с обыском. И то, что мы там увидели, - это был ужас. Мы обнаружили, назовем так, "бесхозные" деньги.

Работники таможни, когда увидели сотрудников ДБР и прокуратуры, они просто их выбрасывали. У меня есть видеозаписи, когда деньги выбросили в мусорное ведро, за батарею, шкафы ... Мы изъяли "бесхозных" на таможенном посту, это режимный объект, 137 тысяч гривен, 807 тысяч российских рублей, 760 долларов США и 60 евро. Это, чтобы вы понимали, в начале рабочего времени"

 

Все Фото: Восточное региональное Управление ГПСУ

 
 

Детали: Уголовное производство, о котором идет речь, начали по ч.2 ст.354 УК Украины (подкуп, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц) 11 ноября после получения оперативной информации от пограничников, что в пределах действия таможенного поста "Гоптовка" по зеленому коридору с РФ прошли 13 микроавтобусов с товарами народного потребления - продуктами питания и одеждой.

Продолжаются следственные действия.

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Темы: таможнякоррупцияГБРпрокуратураХарьковская область
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