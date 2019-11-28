В Росії заявили про двосторонні переговори з Україною щодо газу
Російське міністерство енергетики повідомило двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.
Джерело: Міненерго РФ
Дослівно в повідомленні: "Сьогодні у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю Міністра енергетики РФ Олександра Новака, Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ "Газпром" Олексія Міллера, керівників НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".
Деталі: за повідомленням російського міністерства, у Відні сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України.
Російська сторона заявила, що в результаті зустрічі "досягнуті домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі в найближчі дні".
Що було раніше: Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українська сторона не веде жодних перемовин щодо прямих поставок газу з Росії.
"У нас є переговори про продовження транзиту газу до ЄС, це перемовини які ведуться...Не існує окремих перемовин про купівлю газу у РФ", - підкреслив Гончарук.
Прем’єр зазначив, що Україні потрібен контракт за європейськими правилами на довгий період.
Також перемовини про прямі поставки газу між Україною та РФ Гончарук назвав здачею інтересів держави.
"Серед задач уряду - забезпечення зростання української економіки. Ми будемо робити все залежне аби ринковими методами зробити дешевшим ціни на енергоносії, але точно не ціною здачі національних інтересів", - резюмував Гончарук.
Нагадаємо:
- Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
- 18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
- 25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
- "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
- У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
- 7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
- 5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
- Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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