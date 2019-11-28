В Росії заявили про двосторонні переговори з Україною щодо газу

Російське міністерство енергетики повідомило двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.

Джерело: Міненерго РФ

Дослівно в повідомленні: "Сьогодні у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю Міністра енергетики РФ Олександра Новака, Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ "Газпром" Олексія Міллера, керівників НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Деталі: за повідомленням російського міністерства, у Відні сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України.

Російська сторона заявила, що в результаті зустрічі "досягнуті домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі в найближчі дні".

Що було раніше: Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українська сторона не веде жодних перемовин щодо прямих поставок газу з Росії.

"У нас є переговори про продовження транзиту газу до ЄС, це перемовини які ведуться...Не існує окремих перемовин про купівлю газу у РФ", - підкреслив Гончарук.

Прем’єр зазначив, що Україні потрібен контракт за європейськими правилами на довгий період.

Також перемовини про прямі поставки газу між Україною та РФ Гончарук назвав здачею інтересів держави.

"Серед задач уряду - забезпечення зростання української економіки. Ми будемо робити все залежне аби ринковими методами зробити дешевшим ціни на енергоносії, але точно не ціною здачі національних інтересів", - резюмував Гончарук.

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