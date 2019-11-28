В России заявили о двусторонних переговорах с Украиной по газу

Российское министерство энергетики сообщило о двусторонних переговорах с украинской стороной по газовым вопросам.

Источник: Минэнерго РФ

Доловно в сообщении: "Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием Министра энергетики РФ Александра Новака, Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Детали: по сообщению российского министерства, в Вене стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Российская сторона заявила, что в результате встречи "достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни".

Что было раньше: Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры, которые ведутся ... Не существует отдельных переговоров о покупке газа у РФ", - подчеркнул Гончарук.

Премьер отметил, что Украине нужен контракт по европейским правилам на долгий период.

Также переговоры о прямых поставках газа между Украиной и РФ Гончарук назвал сдачей интересов государства.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - резюмировал Гончарук.

Напомним:

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