У компанії, яка качала ропу з Сиваша для заводу Фірташа, провели обшук
В офісі київського ТОВ "Геомоніторинг" та на гідротехнічній споруді біля адмінмежі з анексованим Кримом провели обшуки через незаконне видобування ропи та її перегін на "Кримський содовий завод".
Джерело: Прокуратура АР Крим, джерела "Української правди"
Деталі: Правоохоронці провели обшуки ще 27 листопада, але повідомляє про них прокуратура 29 листопада, не вказуючи назву компанії.
Слідство встановило, що підприємство, яке знаходяться на території Києва, "сприяло кримському содовому заводу у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення".
Сприяння полягало у забезпеченні роботи гідротехнічної споруди, на якій працювали 6 промислових насосів та перекачували "кондиційну ропу" з центральної до західної частини озера Сиваш для содового заводу.
Внаслідок зазначених дій, завод незаконно, без отримання відповідних дозволів від Держгеонадра, видобував ропу, яка використовувалася для виготовлення продукції.
У ході обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства.
Слідство триває, вирішується питання стосовно пред’явлення підозр.
За даними УП, йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю "Геомоніторинг".
ПАТ "Кримський содовий завод" входить до групи "Ostchem Holding", яка консолідує всі хімічні активи "Group DF" Дмитра Фірташа.