В офісі київського ТОВ "Геомоніторинг" та на гідротехнічній споруді біля адмінмежі з анексованим Кримом провели обшуки через незаконне видобування рапи та її перегін на "Кримський содовий завод".

Джерело: Прокуратура АР Крим, джерела "Української правди"

Деталі: Правоохоронці провели обшуки ще 27 листопада, але повідомляє про них прокуратура 29 листопада, не вказуючи назву компанії.

Слідство встановило, що підприємство, яке знаходяться на території Києва, "сприяло кримському содовому заводу у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення".

Сприяння полягало у забезпеченні роботи гідротехнічної споруди, на якій працювали 6 промислових насосів та перекачували "кондиційну рапу" з центральної до західної частини озера Сиваш для содового заводу.

Внаслідок зазначених дій, завод незаконно, без отримання відповідних дозволів від Держгеонадра, видобував рапу, яка використовувалася для виготовлення продукції.

У ході обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства.

Слідство триває, вирішується питання стосовно пред’явлення підозр.

За даними УП, йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю "Геомоніторинг".

ПАТ "Кримський содовий завод" входить до групи "Ostchem Holding", яка консолідує всі хімічні активи "Group DF" Дмитра Фірташа.