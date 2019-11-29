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В компании, качавшей рапу из Сиваша для завода Фирташа, провели обыск

Пятница, 29 ноября 2019, 07:49

В офисе киевского ООО "Геомониторинг" и на гидротехническом сооружении у админграницы с аннексированым Крымом провели обыски из-за незаконной добычи рапы и ее перегона на "Крымский содовый завод".

Источник: Прокуратура АР Крым, источники "Украинской правды"

Детали Правоохранители провели обыски еще 27 ноября, но сообщает о них прокуратура 29 ноября, без указания названия компании.

Следствие установило, что предприятие, находящихся на территории Киева, "способствовало Крымскому содовому заводу в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения".

Содействие заключалось в обеспечении работы гидротехнического сооружения, на котором работали 6 промышленных насосов и перекачивали "кондиционную рапу" с центральной к западной части озера Сиваш для содового завода.

Вследствие указанных действий, завод незаконно, без получения соответствующих разрешений от Госгеонедра, добывал рапу, которая использовалась для изготовления продукции.

 

В ходе обысков обнаружено и изъято значительное количество документов, которые подтверждают незаконную деятельность предприятия.

 

Следствие продолжается, решается вопрос о предъявлении подозрений.

По данным УП, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Геомониторинг".

ПАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF" Дмитрия Фирташа.

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Темы: КрымпрокуратураполицияСБУ
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