В компании, качавшей рапу из Сиваша для завода Фирташа, провели обыск
В офисе киевского ООО "Геомониторинг" и на гидротехническом сооружении у админграницы с аннексированым Крымом провели обыски из-за незаконной добычи рапы и ее перегона на "Крымский содовый завод".
Источник: Прокуратура АР Крым, источники "Украинской правды"
Детали Правоохранители провели обыски еще 27 ноября, но сообщает о них прокуратура 29 ноября, без указания названия компании.
Следствие установило, что предприятие, находящихся на территории Киева, "способствовало Крымскому содовому заводу в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения".
Содействие заключалось в обеспечении работы гидротехнического сооружения, на котором работали 6 промышленных насосов и перекачивали "кондиционную рапу" с центральной к западной части озера Сиваш для содового завода.
Вследствие указанных действий, завод незаконно, без получения соответствующих разрешений от Госгеонедра, добывал рапу, которая использовалась для изготовления продукции.
В ходе обысков обнаружено и изъято значительное количество документов, которые подтверждают незаконную деятельность предприятия.
Следствие продолжается, решается вопрос о предъявлении подозрений.
По данным УП, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Геомониторинг".
ПАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF" Дмитрия Фирташа.
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