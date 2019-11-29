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ФСБ затримала в Севастополі росіянку за "шпигунство на користь України"

П'ятниця, 29 листопада 2019, 08:53

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримала в анексованому Севастополі росіянку за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міністерства оборони України.

Джерело: ТАСС із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Дослівно: "Федеральною службою безпеки РФ за підозрою в державній зраді затримана в Севастополі громадянка Росії, яка була завербована українськими спецслужбами і за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру".

Деталі: ФСБ РФ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії ("державна зрада").

Ведуться "слідчі дії".

Повідомляється також, що окупаційний Ленінський районний суд Севастополя взяв фігурантку справи про шпигунство під варту на 2 місяці.

"Українська правда" у Threads

Теми: шпигунствоКримСевастопольРосіяФСБ
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