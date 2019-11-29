ФСБ задержала в Севастополе россиянку за "шпионаж в пользу Украины"

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Пятница, 29 ноября 2019, 09:53

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержала в аннексированном Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Дословно: "Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

Детали: ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена").

Ведутся "следственные действия".

Других подробностей в ФСБ не привели.

Темы: шпионаж Крым Севастополь Росcия ФСБ


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