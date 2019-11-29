Чубаров: Мовчання про Крим у Парижі буде як подарунок для Путіна

Якщо президент Володимир Зеленський не вимагатиме повернути Крим Україні на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, президент Росії може сприйняти це як згоду на анексію.

Джерело: думка голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, висловлена в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "У нас є велика тривога з цього приводу. Якщо ще в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив про те, що в ході зустрічі "Нормандське четвірки" він обов'язково скаже про необхідність повернення як Криму, так і Донбасу, то останнім часом в його риториці слово "Крим" у зв'язку з "Нормандською зустріччю" зникло.

І ми це відзначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, у тому числі й очікувань наших західних партнерів, зокрема, Макрона та Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку.

Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама по собі відсутність згадки Криму, замовчування про Крим Путіним буде сприйматися як подарунок, як згода на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою Крим.

І навіть якщо хтось буде заперечувати, то він буде посилатися на цю зустріч і говорити: "Слухайте, ви ж самі цього особливо й не хотіли". Ми намагаємося донести свою точку зору і президенту Зеленському".

Деталі: Чубаров вважає, що треба звертатися до партнерів України – президента Франції Еммануеля Макрона й канцлера Німеччини Ангели Меркель.

На його думку, можна запропонувати західним політикам "просту формулу", яку озвучив колишній кримський політв'язень Олег Сенцов: думаючи про дружбу з Росією і Володимиром Путіним, згадувати про 13 тисяч загиблих в Україні та утиски кримських татар.

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